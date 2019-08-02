Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.
Действия политика, если они действительно имели место, попадают под санкции уголовного кодекса, сообщают «
Решению суда предшествовала жалоба на бездействие следователя ГБР по этому делу. По словам истца, 5 июля он подал заявление в ведомство о совершении Парубием уголовного преступления, однако в ведомстве уголовное производство не зарегистрировали.
Ранее, как писал News.ru, ГБР возбудило новое дело в отношении экс-президента Петра Порошенко. Егоподозревают в причастности к хищениям в армии. Фигурантами дела также стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники Укроборонпрома и Укрэксимбанка.