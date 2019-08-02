Андрей Парубий Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.

Действия политика, если они действительно имели место, попадают под санкции уголовного кодекса, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Решению суда предшествовала жалоба на бездействие следователя ГБР по этому делу. По словам истца, 5 июля он подал заявление в ведомство о совершении Парубием уголовного преступления, однако в ведомстве уголовное производство не зарегистрировали.

Ранее, как писал News.ru, ГБР возбудило новое дело в отношении экс-президента Петра Порошенко. Егоподозревают в причастности к хищениям в армии. Фигурантами дела также стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники Укроборонпрома и Укрэксимбанка.

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