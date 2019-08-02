https://static.news.ru/photo/c3a60172-b52c-11e9-b200-fa163e074e61_660.jpg Андрей Парубий Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.

Действия политика, если они действительно имели место, попадают под санкции уголовного кодекса, сообщают « Украинские новости » со ссылкой на материалы суда.

Решению суда предшествовала жалоба на бездействие следователя ГБР по этому делу. По словам истца, 5 июля он подал заявление в ведомство о совершении Парубием уголовного преступления, однако в ведомстве уголовное производство не зарегистрировали.

Ранее, как писал News.ru, ГБР возбудило новое дело в отношении экс-президента Петра Порошенко. Егоподозревают в причастности к хищениям в армии. Фигурантами дела также стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники Укроборонпрома и Укрэксимбанка.