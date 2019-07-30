https://static.news.ru/photo/875f81ec-b2d0-11e9-bead-fa163e074e61_660.jpg Neyma Фото: dpsu.gov.ua

Украинский суд вынес решение об аресте российского танкера Neyma вместе с документацией, которая была изъята при обыске судна. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Мы это сделали. Точка! — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что танкер задержан на законных основаниях. Правомерность действий сотрудников СУ и военных прокуроров проверена и подтверждена судом.

Российское судно было задержано 25 июля сотрудниками СБУ в одесском порту Измаил, куда зашло под именем Nike Spirit. Экипаж танкера силовики отпустили домой, поскольку не нашли оснований для его задержания.

Как писал News.ru, депутат Верховной рады Вадим Новинский обвинил в инциденте бывшего президента Украины Петра Порошенко. По его словам, экс-глава государства использует любые возможности, чтобы навредить своему преемнику Владимиру Зеленскому и помешать налаживанию отношений с Россией.