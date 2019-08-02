https://static.news.ru/photo/aa439a36-b550-11e9-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asaprocky

Суд в Стокгольме 2 августа постановил освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан за драку.

Трое подсудимых больше не должны находиться в заключении, — цитирует РИА Новости судью Пера Леннербранта.

Окончательно решение суд объявит 14 августа.

Ранее News.ru писал, что первое слушание по делу рэпера A$AP Rocky состоялось 30 июля в окружном суде Стокгольма. Оно проходило в зале заседаний с усиленной безопасностью. Поддержать музыканта прилетела его мать. В первый день заслушали показания рэпера и пострадавшего, который добивался компенсации в размере 139 700 крон (около $1400).

Музыканта задержали в шведской столице 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести». 25 июля прокуратура предъявила им обвинения. После чего Трамп заявил, что разочарован действиями премьер-министра королевства Стефана Лёвена. В свою очередь тот сообщил, что шведское правительство не может и не будет вмешиваться в ситуацию с арестом рэпера.