https://static.news.ru/photo/0628c8b6-b444-11e9-830c-fa163e074e61_660.jpg A$AP Rocky Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Второй день слушаний по делу американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан за драку, начался в Швеции. Разбирательство ведёт окружной суд Стокгольма.

Суду предстоит заслушать свидетелей и, возможно, обвиняемых. Адвокат музыканта намерен допросить потерпевшего, передаёт ТАСС .

Пикантным нюансом судебного заседания является то, что обвинение и защита в качестве доказательств используют одни и те же видеозаписи и фотографии инцидента. Однако толкование событий у них разное. Прокурор утверждает, что A$AP Rocky держал в руках стеклянную бутылку, однако защитник считает, что бутылки не было. Запутывает ситуацию СМС помощницы рэпера, где сказано, что некий Гарлем ударил кого-то бутылкой. И теперь стороны выясняют, является ли это прозвищем обвиняемого.

В первый день слушаний в суде заслушали показания рэпера и пострадавшего. AP Rocky признаёт, что сбил с ног и ударил оппонента, но настаивает, что именно тот был зачинщиком драки.