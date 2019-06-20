Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Решение было принято на закрытом заседании Большой палаты.
Таким образом, внеочередные выборы, как и предусмотрено документом, состоятся 21 июля, сообщает «
О роспуске депутатского корпуса Зеленский объявил 20 мая сразу после инаугурации. Несогласные с его решением нардепы обжаловали указ, который сочли неконституционным.
Ранее News.ru писал, что указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу 23 мая. В связи с этим уже на следующий день в стране стартовала избирательная кампания по досрочным выборам в парламент.