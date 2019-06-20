https://static.news.ru/photo/bdfa780a-913e-11e9-8154-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Решение было принято на закрытом заседании Большой палаты.

Таким образом, внеочередные выборы, как и предусмотрено документом, состоятся 21 июля, сообщает « Интерфакс-Украина ».

О роспуске депутатского корпуса Зеленский объявил 20 мая сразу после инаугурации. Несогласные с его решением нардепы обжаловали указ, который сочли неконституционным.

Ранее News.ru писал, что указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу 23 мая. В связи с этим уже на следующий день в стране стартовала избирательная кампания по досрочным выборам в парламент.