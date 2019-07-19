https://static.news.ru/photo/ef6af578-aa29-11e9-8677-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Вышинский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и продлил ему срок ареста.

Согласно решению суда, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября, сообщает ТАСС .

Адвокаты намерены обжаловать продление ареста Вышинскому. На это у них есть семь дней.

Ранее News.ru писал, что журналист попросил освободить его под личное поручительство. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на том, чтобы оставить его в СИЗО.