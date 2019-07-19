Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и продлил ему срок ареста.
Согласно решению суда, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября, сообщает
Адвокаты намерены обжаловать продление ареста Вышинскому. На это у них есть семь дней.
Ранее News.ru писал, что журналист попросил освободить его под личное поручительство. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на том, чтобы оставить его в СИЗО.