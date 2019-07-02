https://static.news.ru/photo/654a6c2e-9cd8-11e9-878a-fa163e074e61_1024.jpg Надежда Савченко Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Броварский районный суд Киевской области не смог избрать меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко и экс-главе организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, которым предъявлены обвинения в подготовке терактов.

По данным пресс-службы украинской Генпрокуратуры, коллегия судей вновь отложила подготовительное заседание.

На этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины Надежды Савченко, которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого суд в очередной раз отказался рассмотреть ходатайство прокурора о применении меры пресечения. Следующее заседание по данному делу планируется провести 27 августа.

Также в прокуратуре возмутились тем фактом, что жалоба стороны обвинения, поданная ещё 7 мая, «не рассматривается более трёх месяцев».