Суд над главредом РИА Новости Украина Кириллом Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.
В ходе заседания подозреваемый говорил по-русски. Он заявил, что генпрокурор Незалежной «дал пощёчину украинскому правосудию», когда попросил соотечественников помешать его (Вышинского) освобождению, передаёт телеканал «
Вышинского арестовали в мае 2018 года. Он обвиняется в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писал News.ru, ранее адвокату Вышинского Андрею Доманскому удалось собрать средства для внесения залога благодаря помощи пользователей соцсетей. В начале мая суд продлил журналисту срок ареста до 22 июля, несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения.