https://static.news.ru/photo/a9ff260e-9da3-11e9-abb6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Суд над главредом РИА Новости Украина Кириллом Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.

В ходе заседания подозреваемый говорил по-русски. Он заявил, что генпрокурор Незалежной «дал пощёчину украинскому правосудию», когда попросил соотечественников помешать его (Вышинского) освобождению, передаёт телеканал « 360 ». После этого представители надзорного органа обратились к инстанции по поводу новой даты разбирательств.

Вышинского арестовали в мае 2018 года. Он обвиняется в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал News.ru, ранее адвокату Вышинского Андрею Доманскому удалось собрать средства для внесения залога благодаря помощи пользователей соцсетей. В начале мая суд продлил журналисту срок ареста до 22 июля, несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения.