https://static.news.ru/photo/9bdd1378-94e9-11e9-85ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционный административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом на выборы в Верховную раду.

Такой вердикт суд вынес после рассмотрения жалобы беглого депутата на решение ЦИК. В своей автобиографии он заявил, что с 2016 года находится за пределами страны в связи с тем, что якобы представлял её на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника». Свои слова политик подтвердил письмом от общественной организации «Всеукраинская федерация спорта Украины».

Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время, — говорится в решении суда, которое приводит издание « Следствие.Инфо ».

Ранее News.ru писал, что ЦИК отказала в регистрации Онищенко, так как он долгое время не жил в стране, против него расследуются несколько уголовных дел.

Онищенко подозревают в махинациях по газовому делу. По мнению сыщиков, на протяжении трёх лет начиная с 2013-го служащие ряда предприятий при содействии Онищенко получали бюджетные деньги путём продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Депутату также вменяют госизмену и «подготовку дестабилизации ситуации» в стране.