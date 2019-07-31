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На востоке Украины соблюдается режим тишины, заявил полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он отметил, что количество обстрелов в Донбассе существенно снизилось.

Грызлов отметил, что положительный результат дало перемирие, подкреплённые конкретными мерами усиления режима прекращения огня, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что решение конфликта в Донбассе должно идти «милитарным путём». Такое...