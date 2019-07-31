Печёрский районный суд Киева согласился с позицией российской госкорпорации ВЭБ.РФ по принудительной продаже акций ПАО «Проминвестбанк». Инстанция приняла решение приостановить процесс.
Решение было принято 26 июля, однако известно о нём стало только сейчас, передаёт
Как ранее писал News.ru, в ВЭБ.РФ заявили, что аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка на Украине является незаконным. Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов призвал потенциальных покупателей не участвовать в аукционе.