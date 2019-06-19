Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск о незаконности регистрации «новой церкви» Украины.
Иск подала Киевская митрополия к украинскому Минкульту и госрегистратору, передаёт синодальный юридический отдел
На данный момент Киевская митрополия УПЦ (МП) осуществляет подготовку к участию в рассмотрении административного дела.
Ранее News.ru писал, что почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.