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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перед международным трибуналом предстанут не только те, кого СБУ объявила в розыск по делу о катастрофе авиалайнера MH17. Речь идёт о трёх гражданах России и одном украинце, которых Совместная следственная группа (JIT) признала причастными к крушению самолёта.

Об этом сообщила администрация украинского лидера в своём Twitter. Киев приветствовал выводы JIT, а Зеленский призвал отправить на скамью подсудимых всех, кто виновен в жестоком убийстве невинных детей, мужчин и...