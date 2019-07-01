https://static.news.ru/photo/f8c319ce-9c3d-11e9-9b10-fa163e074e61_1024.jpg Антонио Таяни Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, просившего принять срочные меры, чтобы он мог вступить в должность евродепутата. По мнению суда, решить, сможет ли политик принести присягу без личного присутствия в Центризбиркоме, должны власти Испании.

На превентивных мерах по отношению к Европарламенту (ЕП) вместе с Пучдемоном настаивал экс-советник каталонского кабмина Тони Комин. Суд при этом обратил внимание на то, что имена двух политиков не были включены в окончательный список избранных парламентариев, подготовленный испанскими властями, сообщает газета La Vanguardia .

По итогам выборов 26 мая политики получили места в ЕП. Однако ЦИК королевства не включил их имена в окончательный список избранных в Европарламент депутатов, поскольку Пучдемон и Комин не явились в Испанию, чтобы принести присягу в качестве парламентариев.

В Испании действует ордер на арест обоих политиков, сбежавших в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.

Ранее News.ru сообщал, что председатель ЕП Антонио Таяни отказался признать депутатами палаты экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина. Решение будет возможным после уведомлений от испанских властей.