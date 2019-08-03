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Печёрский районный суд Киева принял решение наложить арест на дом в центре столицы Украины, победу в аукционе на приобретение которого одержала компания младшего брата киевского мэра Виталия Кличко Владимира.

По данным реестра судебных решений, здание, которое находится на улице Богдана Хмельницкого, является нежилым. Его общая площадь составляет 1419,3 кв. м.

Запретить любым образом отчуждать вышеуказанное недвижимое имущество, начиная со дня вынесения определения следственным судьёй, — говорится в тексте реестра .

Вердикт по этому объекту был вынесен 26 июля в рамках расследования дела о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева.

Ранее News.ru писал, что Виталий Кличко был вызван в ГБР для допроса по делу о возможных махинациях с землёй. Как сообщила спикер бюро Анжелика Иванова, политик был допрошен в качестве свидетеля.