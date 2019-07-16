https://static.news.ru/photo/ad48d350-a7c1-11e9-8383-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Giorgiomonteforti/Wikimedia Commons

Решение по делу о принадлежности золота скифов озвучат в течение шести-девяти месяцев. Апелляционный суд Амстердама, где идёт судебный спор по поводу судьбы сокровищ, перенёс оглашение окончательного решения инстанции.

Европейские юристы начали рассматривать иск музеев Крыма 14 декабря 2016 года и решили, что древности необходимо передать Украине, пишет Nation News , но власти полуострова не согласились с таким заключением.

Коллекция «Крым — золотой остров в Чёрном море» была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014 года, до возвращения полуострова в состав РФ. После окончания выставки между Россией и Украиной возник спор о принадлежности коллекции.

По мнению вице-премьера Крыма Георгия Мурадова, коллекция древностей должна вернуться в Крым. По его словам, это будет «законно, правильно и справедливо», писал News.ru.