Решение по делу о принадлежности золота скифов озвучат в течение шести-девяти месяцев. Апелляционный суд Амстердама, где идёт судебный спор по поводу судьбы сокровищ, перенёс оглашение окончательного решения инстанции.
Европейские юристы начали рассматривать иск музеев Крыма 14 декабря 2016 года и решили, что древности необходимо передать Украине, пишет
Коллекция «Крым — золотой остров в Чёрном море» была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014 года, до возвращения полуострова в состав РФ. После окончания выставки между Россией и Украиной возник спор о принадлежности коллекции.
По мнению вице-премьера Крыма Георгия Мурадова, коллекция древностей должна вернуться в Крым. По его словам, это будет «законно, правильно и справедливо», писал News.ru.