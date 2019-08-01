https://static.news.ru/photo/7281e1aa-b46c-11e9-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Monetary Fund/flickr.com

Страны Евросоюза 2 августа примут участие в голосовании за единого кандидата на должность главы Мирового валютного фонда.

По словам источника в министерстве экономики и финансов Франции, решение о переносе мероприятия принял глава французского ведомства Брюно Ле Мэр в связи с изменениями в правительстве Великобритании. Благодаря этому у Лондона появилось дополнительное время, чтобы представить своего претендента.

Он также рассказал, что в четверг утром правительства стран ЕС не смогли прийти к единому мнению по поводу кандидата.

На данном этапе, несмотря на то, что некоторые претенденты получают больше поддержки, чем другие, полного консенсуса относительно будущего главы МВФ пока ещё нет, — пояснил он в интервью Agence France-Presse .

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил ранее о старте процедуры подбора нового директора-распорядителя организации, который заменит Кристин Лагард, подавшей в отставку в связи с выдвижением её кандидатуры на должность руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). По традиции пост главы МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, занимает представитель одной из стран Европы.

Как писал News.ru, Совет директоров МВФ утвердил на посту временного главы Дэвида Липтона. Прежде он являлся первым заместителем Лагард.