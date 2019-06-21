https://static.news.ru/photo/1daeb09e-9429-11e9-9798-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gaston Brito/imago stock&people/Global Look Press

Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) избили верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По данным пресс-службы юридического отдела УПЦ, инцидент произошёл в селе Постойном Ровенской области при попытке захвата церковного дома, в котором проживает настоятель.

Били женщин мужчины, которые в подавляющем большинстве были выпившие. А в это время полиция, которую вызвала пострадавшая сторона, стояла в стороне и только наблюдала за происходящим, — говорится в сообщении .

В результате одна из верующих получила перелом носа, другая — сотрясение мозга, а ещё одна была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами.

Протоирей Александр Мальчук уточнил, что участие в нападении приняли около сотни агрессивно настроенных мужчин, которые требовали впустить их для описи имущества. Однако, когда верующие УПЦ отказали им, они просто начали скидывать их с лестницы.

Ранее News.ru писал, что сторонники ПЦУ попытались выселить протоиерея УПЦ Игоря Гнатишина из церковного дома в селе Новая Мощаница Ровенской области. Они избили людей, которые пришли защитить священника.