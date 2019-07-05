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Члены партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко сомневаются в возможности коалиционного союза с политическим движением «Слуга народа» нового главы государства Владимира Зеленского. Такую позицию озвучил спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его словам, у оппонентов «очень разные взгляды».

Впрочем, политик оговорился, что это его личная позиция, а окончательное решение должна будет принять фракция.

Я не вижу каких-либо на сегодня возможностей, любых возможностей для того, чтобы говорить о сотрудничестве с ними, о коалиции с ними, — цитирует Парубия « 112 Украина ».

Ранее, как писал News.ru, сторонники Зеленского также заявили, что «слабо представляют» коалицию с последователями Порошенко. Представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков высказал мнение, что политический тандем с «Европейской солидарностью» маловероятен.