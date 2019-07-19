https://static.news.ru/photo/255e66ee-abbd-11e9-b728-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Разумков Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков поспорил с пожилой женщиной, которая подошла к нему на избирательном участке во время голосования на выборах в Верховную раду.

На видео, размещённом на YouTube, видно, что женщина оказалась рядом с Разумковым в момент, когда он опускал бюллетень в избирательную урну. Она начала критиковать политика, после чего лидер партии вступил в перепалку со старушкой.

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Как сообщал News.ru, часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч пунктов 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым. Наблюдатели гражданской сети «Опора» заметили, что некоторым избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.

Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования.