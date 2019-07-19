https://static.news.ru/photo/1d7872de-aa4c-11e9-a242-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ремонтник погиб в результате чрезвычайного происшествия в одном из детских садов в украинском городе Львове. Во время ремонтных работ произошло обрушение опорной стены.

Сотрудники ГосЧС и скорая помощь прибыли на место происшествия практически сразу. Рухнувший бетонный блок удалось поднять с помощью пневматической подушки, но спасти жизнь зажатому под ним мужчине не удалось.

В горсовете Львова рассказали, что стена была в плохом состоянии. Её признали аварийной и выделили более 300 тысяч гривен для ремонта. Обвал произошёл в нескольких метрах от детской площадки, передаёт « 112 Украина ».

Ранее News.ru писал, что число погибших при обрушении четырёхэтажного дома в индийском Мумбае выросло до 14. Дом, которому было около 100 лет, рухнул 16 июля.