Ремонтник погиб в результате чрезвычайного происшествия в одном из детских садов в украинском городе Львове. Во время ремонтных работ произошло обрушение опорной стены.
Сотрудники ГосЧС и скорая помощь прибыли на место происшествия практически сразу. Рухнувший бетонный блок удалось поднять с помощью пневматической подушки, но спасти жизнь зажатому под ним мужчине не удалось.
В горсовете Львова рассказали, что стена была в плохом состоянии. Её признали аварийной и выделили более 300 тысяч гривен для ремонта. Обвал произошёл в нескольких метрах от детской площадки, передаёт «
Ранее News.ru писал, что число погибших при обрушении четырёхэтажного дома в индийском Мумбае выросло до 14. Дом, которому было около 100 лет, рухнул 16 июля.