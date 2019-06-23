https://static.news.ru/photo/78fb0432-95d4-11e9-928f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markus Lange/imageBROKER.com/Global Look Press

Памятник русским воинам международной миротворческой миссии 1897--1909 годов открыли на Крите. Мемориал появился на муниципальном кладбище Святых Константина и Елены в городе Ретимно.

На стеле увековечены имена участников миссии, а также членов их семей. Инициатором установки памятника стал греческий генерал-лейтенант в отставке Костас Падувас, передаёт РИА Новости .

Монумент создан по проекту местного архитектора Эммануила Бирикакиса при поддержке председателя совета директоров российской Группы компаний «Мирум» Виталия Борисова.

В торжественной церемонии принимали участие российский посол в Греции Андрей Маслов, представители властей Крита и церкви.

Как заявил Андрей Маслов, более века назад на Крите состоялась первая международная миротворческая операция с активным участием России и других стран.

Чтобы защитить христианское греческое население Крита от насилия и преследований Османской империи и сохранить хрупкий мир в Восточном Средиземноморье, Россия способствовала перевозке более пяти тысяч греческих беженцев с Крита на Милос, — отметил дипломат.

По его словам, также Российская империя помогла с восстановлением разрушенной инфраструктуры, налаживанием межконфессионального мира, выводом османских военных с Крита. Это, по мнению дипломата, привело к присоединению острова в 1913 году к греческому государству.

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешают диалогу между Москвой и Брюсселем.