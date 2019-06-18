https://static.news.ru/photo/320a22dc-91d9-11e9-a2c5-fa163e074e61_1024.jpg Джузеппина Робуччи Фото: teleradioerre.it/youtube.com

Самая старая жительница Европы — итальянка Джузеппина Робуччи — скончалась в возрасте 116 лет.

О смерти женщины рассказал мэр её родного города Поджо-Империале (область Апулия) Альфонсо Д`Алоизио. По его словам, горожане очень гордились своей знаменитой землячкой и называли её «бабушкой Пеппой».

Долгожительница родилась 20 марта 1903 года. На жизнь она зарабатывала тем, что содержала бар, но при этом сама никогда спиртного не употребляла.

В 100-летнем возрасте Робуччи стала участницей специальной программы на государственном телеканале Rai, а в 2012 году ей присвоили звание почётного мэра Поджо-Империале. Практически до самой смерти женщина сохраняла активность и даже голосовала на выборах в Европарламент в мае, сообщает агентство АNSA .

В числе потомков «бабушки Пеппы» пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.

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