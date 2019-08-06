https://static.news.ru/photo/88bcc5d2-b838-11e9-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Менее $1 тысячи составила зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль. Руководство его офиса при этом уже три месяца работает бесплатно.

Об этом сообщило Государственное управление делами (ГУД) в ответ на запрос агентства « Украинские новости », опубликовав фотокопию документа.

Заработная плата президенту Украины Зеленскому В.А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен (почти $1,1 тыс.), — говорится в ответе ГУД.

В документе указано, что Зеленский не получил ни премий, ни надбавок. Из полученной суммы президент Украины заплатил налоги в размере 5460 гривен (примерно $213). В итоге за июль он заработал на посту главы государства 22 540 гривен (около $880).

Что касается зарплат руководству офиса руководителя страны, в частности, Андрею Богдану и его пятерым заместителям, то согласно ответу ГУД, деньги им не начислялись вообще.

Ранее на сайте Зеленского появилась уже вторая петиция за отставку Богдана. Она набрала 25 тысяч подписей.

Как ранее писал News.ru, президент Украины заявил, что глава его офиса готов уволиться в любой момент.