https://static.news.ru/photo/5228ea3c-abae-11e9-9b2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joint Forces Operation/Facebook

Срочное расследование проводится на Украине по факту гибели двух военнослужащих в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Есть одна проблема, есть погибшие люди из-за мины, по этому поводу началось срочное расследование, — цитирует главу государства телеканал « 112 Украина ».

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Счастье утром 21 июля. Всего в результате подрыва неизвестного взрывного устройства пострадали четверо военных. Двое скончались на месте, а остальные были госпитализированы. Медики оценивают состояние их здоровья ка удовлетворительное.

Ранее News.ru писал, что КПП «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки закрыли из-за обнаружения неразорвавшейся мины.