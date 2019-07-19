Срочное расследование проводится на Украине по факту гибели двух военнослужащих в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Есть одна проблема, есть погибшие люди из-за мины, по этому поводу началось срочное расследование, — цитирует главу государства телеканал «112 Украина».
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Счастье утром 21 июля. Всего в результате подрыва неизвестного взрывного устройства пострадали четверо военных. Двое скончались на месте, а остальные были госпитализированы. Медики оценивают состояние их здоровья ка удовлетворительное.
Ранее News.ru писал, что КПП «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки закрыли из-за обнаружения неразорвавшейся мины.