Напряжённость на востоке Украины не утихает. По данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации, ранены были десятки человек, а три тысячи жителей посёлка остались в жару без воды из-за того, что украинские силовики в ночь на 16 июня решили обстрелять село Красноармейское. На этом фоне украинский президент Зеленский вот-вот полетит в ФРГ и Францию, чтобы заручиться поддержкой для переговоров в «нормандском формате».

С Макроном Зеленский уже встречался, ещё будучи кандидатом в президенты: оба политика остались довольны беседой. С Меркель новому президенту Украины доведётся увидеться впервые. Именно от встреч с европейскими лидерами зависит успех дальнейших переговоров в «нормандском формате», отмечают западные и российские аналитики.

Вместе с тем непосредственно в зоне боевых действий в Донбассе оказались Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Минеральное, Жабичево, Александровка, Еленовка, Сосновское, Ленинское, Куликово, Октябрь, — об этом сообщает представительство ДНР. В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с лидерами стран «нормандского формата», чтобы обсудить сложившееся положение и определить перспективы «четвёрки».

На повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут затронуты очень существенные вопросы. От этого зависят наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят и политических заключённых и военнопленных, — отметил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Пока, впрочем, экспертное сообщество не испытывает оптимизма относительно «нормандского формата»: по мнению аналитиков, возможный прогресс в переговорах будет зависеть от позиции президента Украины Владимира Зеленского. Он, в свою очередь, уже говорил о восстановлении переговорного процесса и даже о его возможном расширении за счёт включения США и Великобритании. Впрочем, ни Германия, ни Россия, ни Франция на подобное пока ещё не согласны.

Владимир Зеленский Serg Glovn?Global Look Press

В любом случае, одной из основных тем переговоров Зеленского с европейскими лидерами, очевидно, станут Минские соглашения. Россия пока настаивает на том, что украинская сторона не следует договорённостям, хотя Киев утверждает обратное. Вместе с тем в Москве со сдержанным оптимизмом воспринимают новую украинскую власть.

Путин занимает выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Макрон и Меркель уже дали понять, что по-прежнему заинтересованы в выполнении Минских соглашений и сдерживании эскалации насилия на востоке Украины. Поэтому в конечном счёте ближайшее урегулирование в Донбассе будет зависеть от Зеленского и его позиции в двусторонних переговорах. Пока, отмечают российские аналитики, украинский президент не торопится чётко озвучивать свою позицию, хотя, очевидно, некий план у него имеется.