https://static.news.ru/photo/91ad70f0-b5e1-11e9-b9cf-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РазумковФото: Дмитрий Разумков/facebook
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной рады председателя партии Дмитрия Разумкова.
Партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной рады, — сказал Разумков агентству «Интерфакс-Украина».
Ранее News.ru писал, что украинские СМИ прочат место спикера Рады Разумкову. На должность главы фракции «Слуга народа» претендуют руководитель штаба партии Александр Корниенко, полпред президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук и член партии Давид Архамия. На пост премьер-министра страны рассматривается кандидатура заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.