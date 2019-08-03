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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на востоке страны. Он пояснил, что это позиция руководимой им политической силы.

Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать...