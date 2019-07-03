https://static.news.ru/photo/5c5bcd62-9d7b-11e9-a572-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился в офис главы Незалежной с просьбой предоставить данные о судьбе переданного на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами процедуры импичмента лидера государства.

По словам председателя парламента, срок для одобрения документа уже истёк, пишет « Интерфакс-Украина ».

В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду Украины. Потому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента — «Интерфакс»), — говорится в сообщении.

Парубий добавил, что президенту Украины даётся 15 дней на подписание или ветирования бумаг, принятых Радой. По его словам, 27 июня 2019 истёк срок принятия лидером окончательного решения относительно закона о ВСК.

Ранее лидер «Радикальной партии» Незалежной Олег Ляшко сообщил, что Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий передачу временной следственной комиссии в парламенте страны полномочий во время подготовки импичмента президента страны, писал News.ru.