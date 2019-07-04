Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий направил президенту страны Владимиру Зеленскому официальное письмо, в котором потребовал подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
По его словам, 15-дневный срок, в рамках которого украинский лидер должен был либо подписать документ, либо применить к нему вето, прошёл.
А значит закон, согласно конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и обнародован, — подчеркнул он.
Парубий напомнил Зеленскому, что тот больше не может ветировать документ, так как это будет нарушением закона, передаёт
Как писал News.ru, ранее лидер Радикальной партии Незалежной Олег Ляшко сообщил, что Зеленский наложил вето на данный закон, однако позднее Парубий опроверг эту информацию.