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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий направил президенту страны Владимиру Зеленскому официальное письмо, в котором потребовал подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

По его словам, 15-дневный срок, в рамках которого украинский лидер должен был либо подписать документ, либо применить к нему вето, прошёл.

А значит закон, согласно конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и обнародован, — подчеркнул он.

Парубий напомнил Зеленскому, что тот больше не может ветировать документ, так как это будет нарушением закона, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее лидер Радикальной партии Незалежной Олег Ляшко сообщил, что Зеленский наложил вето на данный закон, однако позднее Парубий опроверг эту информацию.