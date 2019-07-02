https://static.news.ru/photo/c1adab78-9c9e-11e9-b501-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Парубий Фото: Zuma/ТАСС

Выполнение Минских договорённостей в части разведения войск и вооружений — это шаг к капитуляции, а не к миру в Донбассе. Такое мнение высказал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По его мнению, сначала должно быть выполнено главное условие — полное прекращение огня.

В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна военная скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не к миру, — заявил Парубий в эфире программы «Свобода слова» на ICTV .

Он также назвал неправильным отвод украинских войск от Станицы Луганской на границе с самопровозглашённой Луганской народной республикой, который завершился 30 июня.

Незадолго до этого, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что разведение сил в Станице Луганской может стать первым шагом на пути к установлению мира в Донбассе.