https://static.news.ru/photo/b0dd9214-b426-11e9-9787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России, введённые кабмином Украины, вступили в силу с 1 августа.

Пошлина на поставки газа составляет 1,75%, а с 1 октября она возрастёт до 3%. Сбор за дизтопливо первоначально будет взиматься в размере 3,75%, а с 1 октября — 4%.

По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, спецпошлины призваны снять сверхрыночную маржу трейдера-импортёра, возникшую из-за логистики и ряда других факторов. Он также отметил, что введение сборов будет приносить в бюджет страны ежегодно около 2 млрд гривен (примерно $77 млн), сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Киев продлил запрет на импорт ряда товаров из России до конца 2020 года. Москва, в свою очередь, продлила продовольственное эмбарго и ограничения на транзит продукции с Украины до 1 января 2020 года.