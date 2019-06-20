https://static.news.ru/photo/08a0aa8e-93ae-11e9-b727-fa163e074e61_1024.jpg Фото: OlegPanfilov7/twitter.com

Грузинский спецназ задействовал водомёт при разгоне демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси. Силовики окружили их практически со всех сторон и стали поливать водой.

Видео с использованием спецназом водомёта грузинский Первый канал опубликовал в YouTube .

В настоящий момент проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения. Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов, которые отошли на соседние к центру города улицы.

При разгоне митингующих силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули. МВД республики заявило о пропорциональном использовании специальных средств принуждения, предусмотренных законом. По мнению министерства внутренних дел, в какой-то момент протест вышел за рамки свободы выражения и мирного собрания, и принял характер насилия.

Ранее News.ru сообщал, что грузинский Минздрав сообщил о первых пострадавших на митинге в центре Тбилиси. Это 14 участников акции и 38 полицейских. Из числа протестующих 12 человек получили лёгкие ранения, остальные — средней тяжести.