Грузинский спецназ задействовал водомёт при разгоне демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси. Силовики окружили их практически со всех сторон и стали поливать водой.
Видео с использованием спецназом водомёта грузинский Первый канал опубликовал в YouTube.
В настоящий момент проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения. Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов, которые отошли на соседние к центру города улицы.
При разгоне митингующих силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули. МВД республики заявило о пропорциональном использовании специальных средств принуждения, предусмотренных законом. По мнению министерства внутренних дел, в какой-то момент протест вышел за рамки свободы выражения и мирного собрания, и принял характер насилия.
Ранее News.ru сообщал, что грузинский Минздрав сообщил о первых пострадавших на митинге в центре Тбилиси. Это 14 участников акции и 38 полицейских. Из числа протестующих 12 человек получили лёгкие ранения, остальные — средней тяжести.