https://static.news.ru/photo/c57b15fa-9484-11e9-aa83-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком. При этом украинский является родным для большинства опрошенных (63%), тогда как русский называет родным лишь треть (35%) респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты майского исследования языковой ситуации в стране, проведённого компанией TNS .

Специалисты выяснили, что в кругу семьи одинаковое число жителей Украины используют как русский, так и украинский язык (по 49%).

Украинский язык преобладает в сфере формального общения, в частности, им чаще пользуются на работе (48% против 47%) и в учебных заведениях (53% против 30%). Русский язык чаще всего используется при неформальном общении, в частности, в общении с друзьями (52% против 44%) и в Интернете (56% против 36%).

Исследование показало, что украинский язык преобладает над русским на западе и в центре страны, а также в малых населённых пунктах, а русский язык чаще используют жители востока и юга страны, а также население крупных городов.

Ранее News.ru сообщал, что принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке, по сути, установил в стране принципы лигнвистического нацизма. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что Крым, благодаря присоединению к России, избежал такой участи. По словам депутата, на полуострове сумели защитить своих граждан от безумных экспериментов всякого рода киевских и львовских лингвистических «докторов Менгеле».