https://static.news.ru/photo/781ab4f0-9f33-11e9-97f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Апелляционный суд Польши принял решение о законности постановления об экстрадиции в Россию скрывавшегося от правосудия бывшего генерального директора компании, владеющей основной долей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Теперь документ вступил в законную силу, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы Окружного суда Варшавы.

В настоящий момент дело направлено министру юстиции страны, который примет окончательное решение по этому вопросу.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее News.ru писал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв осмотрел стройплощадку на месте торгового центра «Зимняя вишня», где собираются разбить сквер. Кроме того, глава региона оценил возведение нового ТЦ.