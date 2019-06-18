Ангела Меркель и Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» пройдёт 12 июля.

12 июля состоится встреча советников в «нормандском формате», — цитирует её Nation News.

Ранее Зеленский говорил, что советники встретятся для подготовки заседания на уровне глав государств.

Как писал News.ru, условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе. Тяжёлую военную технику необходимо отвести от линии соприкосновения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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