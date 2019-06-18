Советники «нормандской четвёрки» встретятся 12 июля
Кирилл Сухина
15:34, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ba208148-91c5-11e9-ba19-fa163e074e61_1024.jpgАнгела Меркель и Владимир ЗеленскийФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» пройдёт 12 июля.
12 июля состоится встреча советников в «нормандском формате», — цитирует её Nation News.
Ранее Зеленский говорил, что советники встретятся для подготовки заседания на уровне глав государств.
Как писал News.ru, условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе. Тяжёлую военную технику необходимо отвести от линии соприкосновения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.