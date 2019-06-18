Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Два человека погибли и ещё трое получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки в Стамбуле. Инцидент произошёл у офиса компании-перевозчика на почве конфликта интересов по мелкому бизнесу.

По данным полиции, в драке участвовали граждане Грузии и России. Последние — уроженцы Кавказа. Среди погибших один россиянин и два грузина. Они скончались от огнестрельных ранений. На месте инцидента были...