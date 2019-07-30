https://static.news.ru/photo/75e8d558-b389-11e9-99b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press/

Политтехнолог партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Никита Потураев на лекции для депутатов от организации заявил, что все они — никто. По его словам, представители объединения не являются политиками.

Выборы выиграл глава государства, а не они, уверен советник.

Избиратель искал людей политической партии «Слуга народа». И ему было всё равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. <...> Все вы — политически никто, — передаёт его слова « Страна.ua ».

Все представители партии ещё не являются политическими субъектами, однако им предстоит стать таковыми, отметил он.

Источники в политической силе рассказали журналистам, что произошедшее вызвало неоднозначную реакцию будущих депутатов. Многие политики почувствовали себя оскорблёнными.

А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект, — подчеркнул информатор.

Как писал News.ru, ранее представитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что спикером украинского парламента нового созыва станет руководитель фракции Дмитрий Разумков.

Официальные результаты парламентских выборов должны быть обнародованы ЦИК Украины до 5 августа включительно.