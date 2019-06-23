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Около 250 тысяч протестующих в Праге потребовали отставки премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша. В митинге кроме жителей столицы страны участвовали гости из многих городов страны.

Организатором митинга выступила общественная организация «Миллион моментов за демократию», которая начала серию протестов против Бабиша в конце апреля, передаёт РИА Новости .

Оппозиционные партии Чехии в протестах не участвуют, но их лидеры заявляют о солидарности с теми, кто выходит на улицы. Так, глава Гражданской демократической партии Петр Фиала назвал премьерство Бабиша «позором для республики».

Именно по инициативе его партии оппозиция добилась назначения внеочередного заседания парламента для вынесения вотума недоверия нынешнему кабмину.

Выступающие считают, что Бабиша необходимо вынудить уйти в отставку. В руках митингующие держат плакаты, на которых написаны требования об отставке премьера, на некоторых он изображён в арестантской робе и за решёткой.

Как писал News.ru, ранее Андрей Бабиш прокомментировал возможное вынесение в отношении него уголовного обвинения. Политик заявил, что это происки его политических оппонентов. И это не заставит его уйти в отставку.

Полиция обвинила Андрея Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере €2 млн евро в 2008 году. После этого Еврокомиссия заподозрила премьера Чехии в конфликте интересов.