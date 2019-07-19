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Правоохранительные органы Украины завели почти 300 уголовных дел из-за нарушений, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом заявил замглавы Национальной полиции страны Александр Фацевич.
Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 299 фактам, — цитирует Фацевича РИА Новости.
По его словам, из этого числа 225 дел связаны с нарушениями избирательного законодательства, 74 — с проведением избирательной кампании.
Кроме этого, составлено более 1000 административных протоколов, 95% которых уже направлено для рассмотрения в суды.
С начала избирательной кампании в Верховную раду полицейские получили почти 6000 сообщений о нарушениях. Большинство из них было зафиксировано в Киеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.
Национальная полиция переходит на усиленный режим работы и контроль за всеми объектами избирательного процесса. Для охраны избирательных участков задействованы 463 сотрудника ведомства.