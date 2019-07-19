https://static.news.ru/photo/448cba39-4dcd-43ea-af0a-5135b1302614_1024.jpg Фото: Wikipedia

Правоохранительные органы Украины завели почти 300 уголовных дел из-за нарушений, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом заявил замглавы Национальной полиции страны Александр Фацевич.

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 299 фактам, — цитирует Фацевича РИА Новости .

По его словам, из этого числа 225 дел связаны с нарушениями избирательного законодательства, 74 — с проведением избирательной кампании.

Кроме этого, составлено более 1000 административных протоколов, 95% которых уже направлено для рассмотрения в суды.

С начала избирательной кампании в Верховную раду полицейские получили почти 6000 сообщений о нарушениях. Большинство из них было зафиксировано в Киеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

Национальная полиция переходит на усиленный режим работы и контроль за всеми объектами избирательного процесса. Для охраны избирательных участков задействованы 463 сотрудника ведомства.

Как писал News.ru, ранее член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что накануне внеочередных выборов в Верховную раду Украины усилилась травля так называемых пророссийских кандидатов в депутаты.