https://static.news.ru/photo/5ce9d948-9fdf-11e9-99dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Безработные составляют вторую по массовости категорию кандидатов в депутаты Верховной рады. Об этом заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Она пояснила, что по одномандатным округам на выборы идут около 3,2 тысячи человек. При этом 469 кандидатов (14,73%) — безработные.

Слипачук добавила, что 26,44% претендентов на депутатские мандаты составляют руководители и работники предприятий, 11,81% — предприниматели и по 3,67% приходится на работников учебных заведений и пенсионеров, сообщает издание « Левый берег ».

Досрочные выборы в Раду намечены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, другая — в мажоритарных округах.

Ранее News.ru писал, что в украинский парламент от партии президента Владимира Зеленского намерен баллотироваться актёр и бывший игрок КВН Сергей Сивохо. Главной своей целью он назвал восстановление мира в Донбассе.