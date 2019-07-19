https://static.news.ru/photo/2a0483ae-abe5-11e9-af32-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Xie Ergai/XinHua/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что состав парламентской коалиции в Раде будет зависеть исключительно от президента Украины Владимира Зеленского, чья партия «Слуга народа» набрала наибольшее количество голосов на выборах 21 июля.

То, какой будет коалиция, зависит сейчас от президента Владимира Зеленского, — цитирует РИА Новости Тимошенко, которая сделала заявление на брифинге после закрытия избирательных участков.

По её словам, у президента и его партии есть полное право на то, чтобы формировать парламентскую коалицию так, как они считают нужным.

Ранее News.ru сообщал, что накануне выборов первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что партия Зеленского готова к коалиции с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко и проамериканским «Голосом», однако точно не будет сотрудничать с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.

Внеочередные выборы в парламент Украины стартовали 21 июля. По данным экзитополов, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, победила и сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%). Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей.