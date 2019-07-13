Предложение экс-лидера «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Дмитрия Яроша «упаковать» находящихся на территории Украины итальянцев прозвучало незадолго до выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Как известно, сразу шесть националистических движений, включая ПС, участвуют в электоральной кампании — правда, единым блоком, надеясь таким образом консолидировать своих избирателей и преодолеть пятипроцентный проходной барьер в парламент. Удастся ли им это?

Призыв Яроша к «охоте» на граждан Италии был спровоцирован приговором суда итальянского города Павия в отношении бывшего бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталия Маркива: ему назначили 24-летний тюремный срок за убийство репортёра Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Помимо граждан Италии, кстати, экс-лидер ПС призвал «упаковать» и россиян — в ответ на удержание Москвой под стражей украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Украинские активисты держат портрет Виталия Маркива во время митинга с требованием освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива возле посольства Италии в Киеве Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Симптоматично, что начав с приговора итальянского суда, Ярош затронул и тему граждан Украины, арестованных в России. В преддверии выборов в Верховную раду почти все украинские политические силы так или иначе обращаются к этому вопросу, надеясь, очевидно, получить дивиденды с его возможного решения. Так, например, президент Владимир Зеленский обозначил проблему освобождения моряков как основную в недавнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, перехватив, в свою очередь, инициативу у одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, активно занимающегося обменном пленными.

Активизация националистов выглядит вполне логичной, ведь несмотря на объединение в один блок сразу шести движений — «Правого сектора», «Организации украинских националистов» (обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены), «Конгресса украинских националистов», «Украинской добровольческой армии», «Свободы» и «Национального корпуса», — вероятность преодоления ими пятипроцентного барьера на грядущих выборах в Верховную раду всё равно крайне мала.

Это типичная провокация, — прокомментировал для News.ru заявление Дмитрия Яроша украинский политолог Кирилл Молчанов. — Экс-лидер ПС и ранее писал подобные вещи, всё это связано с отсутствием наказания за сказанное. На сегодня блок объединённых националистов, согласно опросам, набирает лишь около 2%, поэтому там готовы идти на любые вещи — на словах — для поднятия рейтинга. Естественно, никаких итальянцев сам Ярош и компания на улицах ловить не будут.

В том, что реальных шансов преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах у националистического блока нет, заверил News.ru и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Однако, как отмечает эксперт, это не отменяет того, что в Верховную раду всё-таки попадёт достаточно много людей с точно такими же, как у Яроша и его соратников, радикальными и националистическими взглядами, но — в рамках других политических движений.