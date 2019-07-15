https://static.news.ru/photo/270ebad6-a779-11e9-af0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие украинской армии случайно уничтожили позицию своих сослуживцев в Донбассе. Снаряд, неправильно запущенный с установки разминирования «УР-77», унёс жизни трёх солдат 35-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск.

Во время испытания нового вида вооружения военнослужащие запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в полёте отказал двигатель, и заряд мощностью до полутонны упал на позицию ВСУ. Ранения и ожоги различной степени тяжести получили 11 человек. Жертв среди мирных жителей нет.

Ранее News.ru сообщал, что жители посёлков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали о жизни под обстрелами со стороны украинских военных. По словам людей, за пять лет они привыкли к таким условиям, поскольку им некуда деваться. Украинские военные, по словам местных жителей, приезжая в Зайцево, ведут себя нагло, не вспоминают о законах.