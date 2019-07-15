Военнослужащие украинской армии случайно уничтожили позицию своих сослуживцев в Донбассе. Снаряд, неправильно запущенный с установки разминирования «УР-77», унёс жизни трёх солдат 35-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск.
Во время испытания нового вида вооружения военнослужащие запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса,
По его словам, в полёте отказал двигатель, и заряд мощностью до полутонны упал на позицию ВСУ. Ранения и ожоги различной степени тяжести получили 11 человек. Жертв среди мирных жителей нет.
Ранее News.ru сообщал, что жители посёлков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали о жизни под обстрелами со стороны украинских военных. По словам людей, за пять лет они привыкли к таким условиям, поскольку им некуда деваться. Украинские военные, по словам местных жителей, приезжая в Зайцево, ведут себя нагло, не вспоминают о законах.