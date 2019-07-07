https://static.news.ru/photo/7e00dfe2-a051-11e9-ae67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/defenceu

Рядовой второго батальона 30-й бригады ВСУ расстрелял из автомата представителей националистического подразделения «Азов». Причиной вооружённого конфликта среди украинских военных в районе Новолуганского в Донбассе стали идеологические разногласия.

Двум «азовцам», получившим пулевые ранения различной степени тяжести, в итоге потребовалась помощь врачей. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Иван Филипоненко, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что украинские военнослужащие до смерти забили пожилого мужчину за отказ отдать им свой мотороллер. Инцидент произошёл в прифронтовом посёлке Новотошковское в Луганской области. События разворачивались на глазах у очевидцев, но пожилому мужчине никто не пришёл на помощь — люди боялись выступить против нетрезвых вооружённых силовиков.