Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» остаётся лидером среди избирателей на предстоящих выборах в Верховную раду. За эту политическую силу готовы проголосовать 42,5% определившихся жителей страны, свидетельствуют данные социологического опроса.
На втором месте по популярности «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, набирающая 15,1% голосов. Следом идёт «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (8,1%).
Замыкает список проходящих в парламент объединений «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую могут «поставить галочку» 7,6% избирателей.
Остальные политсилы не смогут преодолеть барьер в 5%, необходимый для получения мест в Раде.
Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с центром «Социальный мониторинг», сообщается на
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко возглавил (14,9% респондентов) рейтинг претендентов на пост премьер-министра Незалежной. На втором месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,3%).