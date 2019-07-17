https://static.news.ru/photo/47aea220-a8a4-11e9-a5bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» остаётся лидером среди избирателей на предстоящих выборах в Верховную раду. За эту политическую силу готовы проголосовать 42,5% определившихся жителей страны, свидетельствуют данные социологического опроса.

На втором месте по популярности «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, набирающая 15,1% голосов. Следом идёт «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (8,1%).

Замыкает список проходящих в парламент объединений «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую могут «поставить галочку» 7,6% избирателей.

Остальные политсилы не смогут преодолеть барьер в 5%, необходимый для получения мест в Раде.

Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с центром «Социальный мониторинг», сообщается на сайте первого.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко возглавил (14,9% респондентов) рейтинг претендентов на пост премьер-министра Незалежной. На втором месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,3%).