Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей.
Участники собора отменили решение, принятое в Софийском соборе в декабре 2018 года, а также признали неправомерной отмену УПЦ КП. Глава патриархата Филарет попросил президента Украины Владимира Зеленского поддержать эту позицию.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний охарактеризовал собор УПЦ КП как «самовольное собрание», не обладающее какими-либо полномочиями, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что между Епифанием и Филаретом разгорается конфликт из-за решения последнего восстановить Киевский патриархат. Для обсуждения этого вопроса Филарет организовал встречу епископов новой украинской церкви, не пригласив на неё главу ПЦУ.