https://static.news.ru/photo/24a16194-9357-11e9-a212-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей.

Участники собора отменили решение, принятое в Софийском соборе в декабре 2018 года, а также признали неправомерной отмену УПЦ КП. Глава патриархата Филарет попросил президента Украины Владимира Зеленского поддержать эту позицию.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний охарактеризовал собор УПЦ КП как «самовольное собрание», не обладающее какими-либо полномочиями, сообщает ФАН .

Ранее News.ru писал о том, что между Епифанием и Филаретом разгорается конфликт из-за решения последнего восстановить Киевский патриархат. Для обсуждения этого вопроса Филарет организовал встречу епископов новой украинской церкви, не пригласив на неё главу ПЦУ.