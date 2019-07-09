https://static.news.ru/photo/e91d4a28-a21c-11e9-ac73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcelo Chello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанская частная охранная компания Undercover Global S. L., обеспечивающая безопасность в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2017 год, следила за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В особенности службу безопасности интересовали данные об адвокатах и помощников Ассанжа.

Об этом пишет газета El Pais, ссылаясь на оказавшиеся в её распоряжении документы, видео и аудиозаписи, свидетельствующие о слежке. Так, объективы запечатлели встречи основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, а также обсуждение стратегии его защиты, передаёт ТАСС .

По данным издания, в Undercover Global S. L. узнали о намерении защитников Ассанжа тайно вывезти его в Россию или на Кубу, от чего он сам впоследствии отказался. Отмечается, что самая интенсивная слежка за основателем WikiLeaks велась в период правления в Эквадоре Ленина Морено.

Ранее News.ru писал, что главред российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила Джулиана Ассанжа с днём рождения. Она отметила, что сам Ассанж в этот день находится в тюрьме, а его семья отмечает рождение лидера Wikileaks митингом за его свободу.