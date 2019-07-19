https://static.news.ru/photo/8135aed4-ab8e-11e9-8ec3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

На Украине назрела необходимость изменить систему власти. Об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, потребность эта подпитывается правовым нигилизмом и отсутствием ответственности среди членов правительства и отсутствия деятельности в стенах Верховной рады.

Политик заверил, что новый состав правительства не будет формироваться по принципу «свой-чужой». Главным критерием станет профессионализм.

Нам уже удалось стабилизировать ситуацию в стране, что видно и по национальной валюте, которая укрепилась <...> Я надеюсь, что нам удастся не только оставить ситуацию стабильной, но и улучшить её, — цитирует Разумкова ТАСС .

Глава партии положительно оценил тот факт, что голосование за новых депутатов Рады происходят досрочно. Он напомнил, что в декабре предстоит утверждать бюджет, «поэтому лучше, если его будет подавать новое правительство». Разумков также обратил внимание на то, что международные партнёры Украины и финансовые организации не предрекают глобальных потрясений в экономике в результате внеочередных парламентских выборов.

Как писал News.ru, ещё до их проведения в «Слуге народа» определилась с кандидатурой будущего спикера. Приоритетным претендентом на этот пост называют Дмитрия Разумкова.