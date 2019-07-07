https://static.news.ru/photo/8060a93c-a0d5-11e9-b1f7-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Слуцкий Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

После одобрения Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ ряда антироссийских санкций глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий попросил председателя ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье повлиять на ПА. По мнению политика, необходимо усилить сотрудничество между двумя европейскими институтами.

По его словам, это важно для понимания того, что восемь докладов смешанной мониторинговой миссии по ситуации на юго-востоке Украины. В документах, например, говорится об отсутствии в регионе тяжёлого вооружения, прибывшего из России, пишет РИА Новости .

Во всём и везде обвиняется Россия. Это недопустимый подход. Сейчас, к сожалению, мы должны просить, чтобы те конструктивные подходы, которые существуют в самой организации, проецировались на площадку Парламентской ассамблеи, — рассказал Слуцкий.

Он добавил, что «впервые за всю историю после Второй Мировой войны международная организация, а именно Парламентская ассамблея ОБСЕ, отклонила проект внесённой Россией резолюции по борьбе с агрессивным национализмом и неонацизмом».

Ранее News.ru сообщал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России.