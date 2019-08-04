Пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооружённые силы Украины разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе. По его данным, киевские силовики дислоцировались во дворе жилого дома в населённом пункте Золотое.

Там отметили, что в район прибыли три БМП-1. ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил и средств, при этом располагая технику в объектах гражданской инфраструктуры, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал,...