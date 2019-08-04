Главу Министерства образования Румынии Екатерину Андронеску уволили после слов о похищенной и убитой 15-летней девочке, рассказала премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.
Чиновница, комментируя трагедию, заявила, что погибшую «учили не садиться в машины с незнакомцами». Фраза вызвала широкий общественный резонанс.
Это безответственное отношение, которое не отражает позицию правительства, — написала Дэнчилэ на своей официальной странице в социальной сети
Руководитель кабмина пообещала увольнять чиновников за некорректные заявления. Пост главы Минобразования может занять Валер-Даниел Бреаз — действующий министр культуры страны.
Ранее News.ru сообщал, что резонансная история с изнасилованием и убийством 15-летней девочки в Румынии привела к отставке министра внутренних дел страны Николая Мога. Он продержался на этом посту меньше недели. Однако Мога — не последний человек, который может лишиться своей должности. В случае если внутренняя ситуация в стране продолжит накаляться, под ударом может оказаться и премьер-министр Виорика Данчилэ.