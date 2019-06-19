https://static.news.ru/photo/c57c7586-92d0-11e9-8ab4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что следствие по MH17 будет продолжено. Объявление об уголовном преследовании четырёх человек, обвиняемых в подготовке крушения малайзийского лайнера, является первым шагом.

Теперь совместная следственная группа, чьи выводы в России называют голословными, продолжит поиск свидетелей, способных помочь установить фамилии членов экипажа зенитной установки «Бук». Также следователи постараются узнать фамилии других людей, сыгравших свои роли в крушении самолёта, сообщает РИА Новости .

Новое обращение следствия к свидетелям Паулиссен объяснил желанием «максимально прояснить всю цепочку ответственности».

Ранее News.ru сообщал, что международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена лиц, причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также Леонид Харченко из Украины. Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Следователи подчеркнули, что все четверо находились в постоянном контакте с Москвой.