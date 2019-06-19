https://static.news.ru/photo/7f1ac8e8-927d-11e9-a18b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная группа экспертов, занимающаяся расследование причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Карченко с Украины.

Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу пройдёт 9 марта 2020 года.

Следователи подчеркнули, что все четверо находились в постоянном контакте с Москвой. Группа не обращалась к Москве и Киеву с просьбой о выдаче, так как Россия и Украина обычно не выдают своих граждан, передаёт голландская rtlnieuws .

Ранее News.ru писал, что голландский телеканал NPO 2 выпустил в эфир сюжет, где называются имена четырёх возможных фигурантов дела о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», произошедшем 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Речь шла об Иване Безъязыкове, Сергее Дубинском, Сергее Мучкаеве и Олеге Пулатове.