Полиция британской столицы арестовала 28-летнюю женщину, подозреваемую в террористических преступлениях. Её обвинение связано с деятельностью в Сирии.
Офицеры забрали предполагаемую преступницу и отвезли её в южный полицейский участок, где она остаётся под стражей до сих пор, сообщается на
Полицейские обыскали дом девушки в Восточном Лондоне.
Ранее News.ru сообщал, что оперативники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. Его готовили сторонники запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».