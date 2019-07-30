https://static.news.ru/photo/263e82da-b38b-11e9-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция британской столицы арестовала 28-летнюю женщину, подозреваемую в террористических преступлениях. Её обвинение связано с деятельностью в Сирии.

Офицеры забрали предполагаемую преступницу и отвезли её в южный полицейский участок, где она остаётся под стражей до сих пор, сообщается на сайте правоохранительных органов города.

Полицейские обыскали дом девушки в Восточном Лондоне.

Ранее News.ru сообщал, что оперативники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. Его готовили сторонники запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».